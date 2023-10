Auf dem kürzlich stattgefundenen Global Tobacco Nicotine Forum in Seoul sprach SMOORE Strategy Director FEELM Chief of Staff, Rex Zhang, auf der Podiumsdiskussion "A Research and Innovation Update on NGPs" und gab ein Update zu Forschung und Innovation im Zusammenhang mit dem Engagement von FEELM.

Rex Zhang, Leiter der globalen Strategie bei SMOORE und Leiter der Marketingabteilung der Vaping-Sparte von FEELM, erläuterte die Fortschritte von FEELM in den Bereichen Nachhaltigkeit und Verwendung von E-Liquid. Die Lösungen von FEELM haben den Anteil an Lithium-Materialien in den Vape-Produkten reduziert und gleichzeitig die Lebensdauer der Produkte erhöht, wodurch die Umweltauswirkungen der Einweg-Vapes reduziert wurden.

"Dies wird uns dabei von Nutzen sein, Produkte herzustellen, die einen höheren Wert für die Nutzer haben, länger halten und fast doppelt so lange halten, bevor sie entsorgt werden. Gleichzeitig verbrauchen wir bei der Herstellung weniger Materialien, so dass die Gesamtumweltbelastung bei der Entsorgung geringer ist," Rex Zhang weiter.

Zhang demonstrierte das Engagement von FEELM zur Unterbindung des Vapings von Minderjährigen und stellte einige Lösungen der Kindersicherung von FEELM Max vor. "Sobald ein erwachsener Benutzer das Gerät abstellt und es eine Weile nicht benutzt, wird der Vaporizer automatisch gesperrt", erklärte er. "Wenn ein Kind dann versucht, ihn zu benutzen, produziert das Gerät keinen Dampf mehr. Zur Reaktivierung des Geräts muss ein erwachsener Benutzer innerhalb von zwei Sekunden dreimal in den Vaporizer pusten."

Darüber hinaus, so Rex Zhang, arbeitet FEELM mit einigen Kunden an der Entwicklung von Kindersicherungen, die nahtlos ineinander übergehen, wie beispielsweise Bluetooth-Funktionen.

Darüber hinaus sprach er über die Bedeutung von Compliance und Benutzerfreundlichkeit. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Wissenschaft das Potenzial elektronischer Nikotinprodukte als Mittel zur Verringerung des Tabakkonsums aufzeigen werde.

FEELMs Innovationsanstrengungen werden auch in Zukunft zu Verbesserungen bei der Nutzung von E-Liquids führen. Rex erklärte dazu: "Es ist unser inneres Denken der Motor, der uns antreibt, mehr zu erreichen."

Zhang weiter: "Die treibende Kraft hinter unseren Innovationen ist es, das Leben zu verbessern. Ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Philosophie, die im Mittelpunkt unseres Handelns steht, die Innovationen von selbst in die richtige Richtung gehen und die richtigen Partner zu uns kommen werden."

