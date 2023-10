Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet die australische Prägestätte "The Perth Mint" eine spezielle Serie von Silber- und Goldmünzen an, die weit über den Kreis der Sammler und Investoren hinaus Aufmerksamkeit erregt. Es handelt sich um die Lunar Serie II, die seit 2008 geprägt wird und ein breites Spektrum an jährlich wechselnden Tiermotiven anbietet. Diese basieren auf dem chinesischen Lunarkalender und umfassen Tiere wie Maus, Ochse, Tiger und so weiter, bis hin zum zuletzt erschienenen Schwein im Jahr 2019.Im Vergleich zur ersten Lunar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...