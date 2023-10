Maurice R. Greenberg, Chairman und Chief Executive Officer von Starr Insurance, hat die folgende Erklärung zu dem jüngsten Angriff auf Israel abgegeben:

"Starr Insurance verurteilt unmissversändlich die brutalen Gräueltaten, die die Hamas am Samstag, den 7. Oktober 2023, an unschuldigen Israelis verübt hat, sowie die andauernde Gefangenschaft der entführten Geiseln."

"In unserer mehr als hundertjährigen Geschichte des globalen Risikomanagements haben wir leider schon oft mutwillige Gewalt erlebt, aber selten mit einer derartigen Missachtung der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Wir müssen im Angesicht eines solchen Bösen einen klaren Blick haben. Die Aktionen der Hamas dürfen nicht mit den legitimen Bestrebungen zivilisierter Gruppen nach Freiheit verwechselt werden. Sie sind ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit."

"Starr steht an der Seite des Staates Israel, der sein Recht und seine Pflicht wahrnimmt, seine Bürger zu schützen. Wir stehen auch an der Seite der Völker des gesamten Nahen Ostens, die nach Freiheit und Chancen ohne Gewalt, Intoleranz und Missachtung der Menschenwürde streben."

