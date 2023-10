Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -"Hong Kong Pavilion" begrüßt die größte Anzahl von Ausstellern mit einer glanzvollen Präsentation auf der weltgrößten BuchmesseDas von der Hong Kong Publishing Federation und der Hong Kong Printers Association gemeinsam organisierte, von Create Hong Kong (CreateHK) der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) gesponserte und vom Wirtschafts- und Handelsbüro von Hongkong in Berlin unterstützte Projekt "Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion" ist mit dem "Hong Kong Pavilion" auf der Frankfurter Buchmesse (FBF) vom 18. bis 22. Oktober 2023 präsent. Bei der Cocktailparty zum Auftakt waren Frau Lowell Cho, Stellvertretende Leiterin von CreateHK, und Frau Jenny Szeto, Direktorin des Wirtschafts- und Handelsbüros von Hongkong in Berlin, als offizielle Gäste geladen, ebenso die Vertreter der Organisatoren, Herr Matthew Yum, Vorsitzender des Organisationskomitees von "Soaring Creativity - Hong Kong Pavillon 2023", Herr Peter Lau, Vorsitzender des "Hong Kong Pavilion" auf der Frankfurter Buchmesse 2023 und die Stellvertretende Vorsitzende Frau Sharon Wong."Hong Kong Pavilion" hat mit mehr als 80 teilnehmenden Verlagen und Druckereien aus Hongkong in diesem Jahr eine rekordverdächtige Teilnahmequote erreicht. Es werden über 1.200 herausragende Bücher, Druckwerke und multimediale Publikationen aus Hongkong vorgestellt.Verlage und Druckereien aus Hongkong greifen den Trend zur Nutzung modernster Technologie auf und zeigen ein Werbevideo, in dem ein von KI generierter Moderator den "Hong Kong Pavilion" auf der Party vorstellt.Um den kulturellen Austausch zu fördern, wurden Vertreter der Verlags- und Druckindustrie eingeladen, vier Diskussionsrunden abzuhalten. Die Organisatoren werden außerdem ausgewählte Exponate nach Abschluss der Frankfurter Buchmesse an die Internationale Jugendbibliothek spenden. Während der Party fand eine Buchspendezeremonie statt, bei der Frau Lucia Obi als Vertreterin der Internationalen Jugendbibliothek die Spenden entgegennahm.Haftungsausschluss: Create Hong Kong der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong unterstützt das Projekt lediglich finanziell und ist ansonsten nicht an dem Projekt beteiligt. Alle Meinungen, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen, die in diesen Materialien/Veranstaltungen (oder von Mitgliedern des Projektteams) geäußert werden, sind ausschließlich die der Projektorganisatoren und spiegeln nicht die Ansichten der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong, des Kultur-, Sport- und Tourismusbüros, von Create Hong Kong, des Sekretariats der CreateSmart-Initiative oder des Prüfungsausschusses der CreateSmart-Initiative wider.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/soaring-creativity--hong-kong-pavilion-auf-der-frankfurter-buchmesse-2023-301962708.htmlPressekontakt:One Points Marketing and PR Company Limited,Tiffany Lai,Telefon: (852) 3568 6078,Fax: (852) 3568 6085,E-Mail: tiffany@onepoints.com.hkOriginal-Content von: Hong Kong Publishing Federation and The Hong Kong Printers Association, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172290/5630322