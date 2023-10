Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Anleger, Hoch, ho¨her, McKesson. Der Techaktien-Masterclass Dauerla¨ufer McKesson hat in der zuru¨ckliegenden Handelswoche abermals ein neues Allzeithoch geschafft. Am vergangenen Freitag zeigte die Kurstafel 463,45 USD - fast 5% mehr als noch vor einer Woche. Seit der ersten Erwa¨hnung von McKesson in der Techaktien Masterclass bela¨uft sich inzwischen der Gewinn auf etwa 75% (inkl. Dividende) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...