Berlin (ots) -Wer hätte gedacht, dass der neue Podcast von Peter Plate und Ulf Leo Sommer so unglaublich durch die Decke geht: "Liebe, Sex, Tod" - drei Themen, die unsere Welt bewegen.Heute ist der Ku'damm-Tag!Natürlich sind "Liebe, Sex, Tod" wichtige Themen, die uns ALLE bewegen - besonders wenn sie von starken Frauen beleuchtet werden: Annett Louisan, Ilka Bessin und Annette Hess, mit der es nackt über den Ku'damm geht.Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Annette Hess lassen buchstäblich die Hüllen fallen und geben in einem bodenlos ehrlichen und ungeschnittenen Gespräch so ziemlich alles preis.... Denn schließlich geht es auch im neuen Musical "Ku'damm 59" um starke Frauen.In der gemeinsamen Podcastfolge "LIEBE, SEX, TOD" erzählen sie erstmalig mehr über ihr neuestes Projekt "Ku'damm 59 - Das Musical" Hier reinhören: https://linktr.ee/liebesextodAußerdem, und darauf haben über 300.000 Fans des Musicals gewartet, erscheinen heute die beiden ersten, brandneuen Lieder aus "Ku'damm 59": "Liebmichallee" und "Wär ich ein Mann"!Also, zurücklehnen und Reinhören, anschauen und genießen:"Liebmichallee": https://www.youtube.com/watch?v=rxiiMDmK0-M (18:00h YouTube)"Wär ich ein Mann": https://www.youtube.com/watch?v=KIIP3l55oEc (19:00h YouTube)Kann es noch schöner werden? Ja, kann es!Heute Abend ab 18:00 Uhr gibt es nämlich nicht nur was auf die Ohren, denn zu der selben Zeit findet die Videopremiere von "Liebmichallee" statt und eine Stunde später um 19:00 Uhr die Videopremiere von "Wär ich ein Mann". Parallel dazu werden Peter und Ulf auf den Ku'damm-Social-Media-Kanälen im Livestream sein. Viel Spaß - Schöner kann es kaum werden!"Ku'damm 59 - Das Musical":Die Premiere am 05.05.2024 im Stage Theater des Westens in Berlin!"Ku'damm 56 - Das Musical" auf Tour:29.11.2023 - 17.12.2023 München / Deutsches Theater20.12.2023 - 07.01.2024 Frankfurt / Alte Oper12.01.2024 - 11.02.2024 Berlin / Theater des WestensTickets für Berlin sind unterhttps://musicalsberlin.comund für München und Frankfurt unterhttps://www.bb-promotion.com/veranstaltungen/kudamm-56-das-musical/