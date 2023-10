Die amerikanische Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, NYSE: C) zahlt ihren Aktionären am 22. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 53 US-Cents je Anteilsschein. Record date ist der 6. November 2023. Mitte Juli 2023 erfolgte eine Anhebung um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal (51 Cents). Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,12 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,06 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...