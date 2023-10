The following instruments on XETRA do have their first trading 20.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.10.2023Aktien1 CA2692641079 EV Minerals Corp.2 US02028M1053 Almacenes Exito S.A. ADR3 US8580982051 Steel Connect Inc.4 CA8629521086 Strathcona Resources Ltd.5 GB00BFZNKV91 Altona Rare Earths PLC6 GB00BR3SVZ18 Meridian Mining UK Societas7 CA5912362038 Metalite Resources Inc.8 US65344D2080 NexImmune Inc.9 CA92261D1024 Velox Energy Materials Inc.Anleihen/ETF1 DE000DD5A481 DZ BANK AG2 DE000DD5A499 DZ BANK AG3 XS2704918478 H&M Finance B.V.4 XS2474199697 Mumbai International Airport Ltd.5 XS2702157855 Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]6 XS2708407015 Instituto de Credito Oficial7 XS2701655677 MBH Bank Nyrt.8 USU9226VAM91 Vistra Operations Company LLC9 XS1731858715 ADLER Real Estate AG10 DE000HLB5170 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB5162 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB5147 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB5105 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB51V4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 IE000ROSD5J6 iShares Essential Metals Producers UCITS ETF