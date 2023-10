Tesla-Aktionäre sind größere Kurssprünge gewohnt, aber ein Tagesverlust von über -9% so wie am Donnerstag ist doch eher ungewöhnlich. Bereits am Mittwoch hatte die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) rund -5% nachgegeben. Was ist da bloß los? Tesla vorgestellt Der 2003 gegründete US-amerikanische Autohersteller ist einer der weltweiten Vorreiter in der Produktion von Elektroautos. Neben Fahrzeugen stellt Tesla auch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...