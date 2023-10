Lausanne (ots) -Am 30. Oktober starten die Loterie Romande und acht weitere europäische Lotterien gemeinsam ein neues grosses Ziehungsspiel: EURODREAMS. Dieses Spiel bietet bei jeder Ziehung ein neuartiges Gewinnversprechen: Monatsrenten von CHF 22'222.- und CHF 2'222.- in den ersten beiden Gewinnrängen sowie zahlreiche weitere Vorteile.Zwei Jahrzehnte nach der Lancierung des grenzüberschreitenden Spiels EuroMillions sind die Loterie Romande und ihre Partner erneut innovativ und starten am 30. Oktober gemeinsam ein neues grosses Ziehungsspiel: EURODREAMS!Ein monatlicher Traumbetrag von CHF 22'222.- während 30 Jahren!Das Prinzip des Spiels, dessen erste Ziehung am Montag, 6. November erfolgt, ist simpel: Für einen Grundeinsatz von CHF 3.- kreuzen die Spielenden 6 von 40 Zahlen sowie 1 TRAUMZAHL aus 5 Möglichkeiten an, um das Spielfeld auszufüllen. Im 1. Gewinnrang winkt eine Monatsrente von CHF 22'222.- pro Monat während 30 Jahren! Im 2. Rang (bei 6 richtigen Gewinnzahlen, aber ohne TRAUMZAHL) steht eine Rente von CHF 2'222.- pro Monat während 5 Jahren in Aussicht; in den weiteren Gewinnrängen gibt es Bargewinne.Erfüllen Sie mit EURODREAMS Ihre TräumeJede Ziehung am Montag- und Donnerstagabend gibt die Chance auf eine dieser aussergewöhnlichen Renten und ermöglicht es den glücklichen Gewinnern, einige ihrer Träume zu erfüllen und ihren Alltag zu verbessern." Die Monatsrenten lassen uns träumen, denn die meisten Spielenden wünschen sich Stabilität und Sicherheit. Sie sind in unserem Alltag spürbar und verbessern unser Leben, ohne es auf den Kopf zu stellen ", so Jean-Luc Moner-Banet, Generaldirektor der Loterie Romande. Dieses neue Spiel der Loterie Romande entspricht voll und ganz den Zielender Unternehmung: attraktive und verantwortungsvolle Spiele anzubieten.Eine elektronische und innovative ZiehungDas elektronische, sichere und zertifizierte Ziehungsspiel wird von Française des jeux (FDJ) für die ganze Gemeinschaft durchgeführt. Die Gewinnzahlen werden in einer 3D-Videosequenz bekannt gegeben, die jeden Montag- und Donnerstagabend ca. um 22.30 Uhr auf RTS2 zu sehen ist.Bringen Sie Farbe in den Alltag!Um den Start des Spiels zu begleiten, wurde eine moderne und farbige Kampagne mit verschiedenen Werbeträgern erarbeitet. Die grafische Gestaltung von EURODREAMS weist eine Palette kräftiger Farben sowie ein modernes, dynamisches und unterhaltsames Design auf, um positive und optimistische Energie in den Alltag zu bringen.Neun PartnerlotterienDas Spiel EURODREAMS wird von neun Partnerlotterien in acht europäischen Ländern durchgeführt (Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und Schweiz via Swisslos und Loterie Romande). Jeder und jede Spielende hat eine Chance von eins zu 19 Millionen, um die Monatsrente von CHF 22'222.- zu gewinnen, und eine Chance von eins zu 4,66, um einen anderen Treffer zu erzielen.Um ab dem 30. Oktober Ihr Glück zu versuchen, brauchen Sie nur bei einer der 2'400 Verkaufsstellen der Loterie Romande oder auf der Website www.loro.ch am Montag oder Donnerstag bis 19.30 Uhr Ihren EURODREAMS-Spielschein auszufüllen.Allen viel Glück mit EURODREAMS!Pressekontakt:Jean-Luc Moner-Banet, Generaldirektor, 021 348 13 13, rp@loro.chOriginal-Content von: Loterie Romande, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001627/100912530