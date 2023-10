Vermischtes (ots) -Mit EuroDreams monatlich 22'222 Franken gewinnenGemeinsam mit weiteren acht europäischen Lotteriegesellschaften bringt Swisslos das neue Lottoprodukt EuroDreams auf den Markt. Der Hauptgewinn verspricht den aussergewöhnlichen Gewinn von 22'222 Franken monatlich, 30 Jahre langMit einem Einsatz von drei Franken besteht die Chance, 30 Jahre lang monatlich 22'222 Franken zu gewinnen, insgesamt also knapp acht Millionen Franken. Der Verkauf von EuroDreams startet am Montag, dem 30. Oktober 2023. Die erste Ziehung findet am 6. November statt.Der Spielmechanismus ist einfach: Für einen Tipp wählen die Spielerinnen und Spieler sechs aus 40 Zahlen, sowie eine der fünf Traumzahlen aus. Zwei Mal wöchentlich (Montag und Donnerstag) findet die Ziehung der Gewinnzahlen statt.Neu ist dabei, dass Swisslos sowohl bei einer Spielteilnahme an der Verkaufsstelle als auch bei der online-Teilnahme hauptsächlich auf ihre neu entwickelte App setzt. Die Zahlen lassen sich in einem Mini-Game (Bubble-Burst) über die App spielerisch wählen, was gleichzeitig für einen hohen Spassfaktor sorgt.Auch der zweite Gewinnrang hat es in sich - mit sechs richtigen Zahlen ohne Traumzahl - kann eine monatliche Zahlung in Höhe von 2'222 Franken für fünf Jahre gewonnen werden.Die erste Ziehung findet am Montag, den 6. November, statt. Der Annahmeschluss ist an den jeweiligen Ziehungstagen um 19.30 Uhr. Gespielt werden kann in der EuroDreams App, an allen Swisslos-Verkaufsstellen oder auf www.swisslos.ch.Swisslos ist für den Vertrieb und die Vermarktung aller Lotto-, Los- und Sportwettenprodukte in den Deutschschweizer Kantonen, im Kanton Tessin und im Fürstentum Liechtenstein zuständig. Sie schüttet ihren Reingewinn von jährlich rund 450 Millionen Franken vollumfänglich an die kantonalen Swisslos-Fonds und -Sportfonds aus. Diese unterstützen damit tausende gemeinnützige Projekte und Institutionen in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt, Soziales und Entwicklungshilfe. swisslos.ch/guterzweckPressekontakt:Weitere AuskünfteSwisslosMarkus Fischer, Leiter Marketing & Distributionmarkus.fischer@swisslos.chTel. 061 284 14 47Original-Content von: Swisslos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004581/100912527