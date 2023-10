(shareribs.com) London 20.10.2023 - Die Rohölpreise für Brent und WTI steigen am Freitag weiter an. Die Notierungen stehen unter dem Eindruck des wohl bevorstehenden Einmarsches der israelischen Streitkräfte in den Gazastreifen und der Angst vor einer Ansteckung. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Die Bundesregierung und die USA haben ihre Staatsbürger im Libanon zur Ausreise aufgefordert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...