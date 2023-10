Das erklärte Ziel der Koalition in Berlin ist es, von Gas und Öl aus Russland unabhängig zu sein, um nicht mehr die Kriegskasse von Putin zu füllen. Deutschland ersetzt das russische LNG-Gas inzwischen mit Lieferungen aus Ländern wie beispielsweise Norwegen und der Niederlande. Doch das Gas aus Russland kommt weiter in die EU, und am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...