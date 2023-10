Sika wächst trotz des starken Frankens. Vor allem die abgeschlossene Übernahme von MBCC hält das Umsatzwachstum hoch, belastet aber gleichzeitig die Margen. Dürr senkte nachbörslich den Daumen. Die hohen Erwartungen an das kommende Jahr lassen sich nicht halten, nachdem die Auftragseingänge unter Druck geraten sind. L'Oréal behauptete sich im 3. Quartal. Das Umsatzwachstum entwickelt sich nicht so stark wie von der Börse erhofft, aber die Enttäuschung war nur marginal.Asien bewegt sich auch am letzten Handelstag der Woche im ...

