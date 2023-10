EQS-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Studie

Geschäftsberichts-Survey 2023: Institutionelle Investoren und Analysten konzentrieren sich im Lagebericht auf die Informationen zur finanziellen Lage und Prognose



20.10.2023 / 09:00 CET/CEST

Geschäftsberichts-Survey 2023: Institutionelle Investoren und Analysten konzentrieren sich im Lagebericht auf die Informationen zur finanziellen Lage und Prognose "Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage" (4,8 von 5 maximalen Punkten) und "Prognosebericht" (4,7 Punkte) haben für institutionelle Investoren und Analysten die höchste Priorität

"Unternehmenssteuerung" (4,0 Punkte) und "Branchenumfeld" (3,7 Punkte) sind ebenfalls wichtige Informationsquellen für Investmententscheidungen

Niedrige Relevanz von "Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen" (2,5 Punkte) sowie "Die Aktie" (2,2 Punkte)

Raum für Verbesserungen in der inhaltlichen Gewichtung und Konzeption von Finanzberichten Hamburg, 20. Oktober 2023 - Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG hat erstmals den "Kirchhoff Geschäftsberichts-Survey" durchgeführt. Im Rahmen der Umfrage wurden namhafte institutionelle Investoren und Analysten um ihre Einschätzung gebeten, welche Textbestandsteile des Geschäftsberichts besonders wichtig für Investitionsentscheidungen sind. Hierfür wurden ausgewählte Berichtsbestandteile auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 5 (wichtig) bewertet. Zudem wurden die Teilnehmer um eine qualitative Einschätzung zu etwaigem Verbesserungspotenzial gebeten. Jens Hecht, Managing Partner der Kirchhoff Consult AG: "Das Ergebnis der Erhebung bestätigt den allgemeinen Trend, den wir in den letzten Jahren bei Geschäftsberichten beobachtet haben: Die Unternehmen konzentrieren sich verstärkt auf die Beschreibung der finanziellen Lage und des Ausblicks. Berichtsbestandteile wie ‚Die Aktie' oder auch die ‚gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen' haben deutlich an Bedeutung verloren. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass Unternehmen in ihrer Berichterstattung noch besser werden können - beispielsweise bei der Beschreibung der nichtfinanziellen Leistungsindikatoren oder der komprimierten Darstellung von als nicht wesentlich eingeschätzten Informationen." Höchste Relevanz bei finanzieller Lage und beim Ausblick - Unternehmenssteuerung und Branchenumfeld ebenfalls im Fokus Die befragten institutionellen Investoren und Analysten ziehen ein klares Fazit: Die Erläuterungen in dem Kapitel "Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage" (4,8 Punkte) sowie im "Prognosebericht" (4,7 Punkte) sind für sie am relevantesten. Dies bestätigt, dass insbesondere Angaben über die finanzielle Situation der Unternehmen und klare Prognosen über die weitere Geschäftsentwicklung die Basis für Anlageentscheidungen bleiben. Hohe Bedeutung haben aber auch die Kapitel "Unternehmenssteuerung" (4,0 Punkte) und "Branchenumfeld" (3,7 Punkte). In Zukunft werden vor allem nichtfinanzielle KPIs an Bedeutung gewinnen - nicht zuletzt, weil ab dem Jahr 2025 die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) als EU-Recht für große und kapitalmarktorientierte Unternehmen zum verpflichtenden Standard in der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird ( siehe auch KC-DAX 160-Studie ). Darüber hinaus erscheinen Informationen zum Branchenumfeld in Zeiten geopolitischer Spannungen und Inflation für Investoren als ein zusätzlicher Faktor, um zukünftige Wertsteigerungspotenziale einzelner Unternehmen einzuschätzen. Am wenigsten gelesen und als "neutral" bis "eher unwichtig" eingestuft werden hingegen die "gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" (2,5 Punkte) sowie "Die Aktie" (2,2 Punkte). Ausblick: inhaltlich-konzeptionelles Verbesserungspotenzial Abschließend wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, inhaltliche Wünsche für zukünftige Geschäftsberichte zu äußern. Hier wurden beispielsweise detailliertere Prognoseberichte, konkretere Aktionspläne zur ESG-Konformität des Geschäftsmodells oder eine kompaktere Aufbereitung der vorhandenen Informationen genannt. Die inhaltliche Gewichtung und Konzeption von Finanzberichten birgt aus der Sicht von institutionellen Investoren und Analysten also noch Raum für Verbesserungen. ÜBER KIRCHHOFF Kirchhoff Consult ist mit rund 60 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 25 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG und Nachhaltigkeitskommunikation. 'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte. Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von Partner-geführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. Erfahren Sie mehr auf kirchhoff.de KONTAKT FÜR RÜCKFRAGEN Kirchhoff Consult AG

Mario Groß

T +49 40 60 91 86-0

mario.gross@kirchhoff.de



