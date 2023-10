Der Kurs der DocMorris-Aktie (WKN: A0Q6J0) kollabierte am Donnerstag um über -17%. Damit setzte das Papier der Schweizer Online-Apotheke seinen Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Seit dem Jahreshoch Ende August ging es mit der DocMorris-Aktie um über -40% bergab. Was steckt hinter dem massiven Kursrutsch am Donnerstag? DocMorris vorgestellt Die DocMorris AG mit Sitz in der Schweiz vertreibt Arzneimittel und ist Europas größte Versand-Apotheke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...