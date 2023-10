Der Münchener Verein hat ein neues Produkt in der betrieblichen Krankenversicherung herausgebracht. GemeinsamGesund ist im Austausch mit Vertriebspartnern entwickelt worden und kann ab fünf Mitarbeitern in einem Kompakttarif, zwei stationären und vier Budgettarifen abgeschlossen werden, wie der Versicherer mitteilt. Arbeitgeber können bei den Budgettarifen zwischen Budgethöhen von 300, 600, 1.000 und 1.500 Euro wählen. In den Budgettarifen werden die Kosten für ambulante und zahnärztliche Leistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...