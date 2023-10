Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage in Nahost bleibt angespannt und daher ist auch die Risikoaversion weiterhin erhöht, so die Analysten der Helaba.Zu dramatischen Ölpreisanstiegen sei es aber nicht gekommen und so würden sich negative Einflüsse auf die Weltwirtschaft bisweilen in Grenzen halten. Marktseitig sei die Risikoaversion zudem nicht der einzige Faktor, den es zurzeit zu beachten gelte. Es seien auch die Zinserwartungen bezüglich der FED, die auf dem Aktienmarkt lasten und die Renditen steigen lassen würden. Der Euro habe es daher schwer, sich von dem Impulstief weiter zu entfernen. ...

