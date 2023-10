Der amerikanische Nahrungsmittelhersteller The J. M. Smucker Company (ISIN: US8326964058, NYSE: SJM) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,06 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Ausgeschüttet wird die Dividende am 1. Dezember 2023 (Record date: 17. November 2023). Mitte Juli 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (1,02 US-Dollar) eine Anhebung um knapp 4 Prozent. Damit steigerte das Unternehmen die Dividende das ...

