Auch dies meldete das Statistische Bundesamt heute morgen: Lt. vorläufiger Daten gaben die Ausfuhren deutscher Hersteller in Nicht-EU-Staaten im September um 3,4 % gegenüber dem Vormonat und um 8,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat nach. Die Güter und Waren hatten einen Wert von 57 Mrd. €. Unverändert stehen die USA auf Platz 1 der Drittstaaten-Rangliste, allerdings wurden dorthin 14,5 % weniger ausgeführt als im September 2022. Rang 2 fällt an China (-14,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat), Rang 3 an das Vereinigte Königreich (-1,3 %).



