Bad Wimpfen (ots) -



In der aktuellen Ökotest-Ausgabe (11/2023) punktet der Drink "Vemondo Bio Hafer" mit der Note "Sehr gut". Die Tester heben die sehr guten Inhaltsstoffe sowie den arteigenen, leicht getreidigen und süßen Geschmack positiv hervor. Die Milchalternative in Bioqualität zählt zudem mit einem niedrigen Preis von 0,95 Euro pro Liter zu den preisgünstigsten unter den getesteten Produkten.



Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).



Pressekontakt:



Pressestelle Lidl in Deutschland

07063/931 60 90 · presse@lidl.de



Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5630469

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken