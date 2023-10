Original-Research: First Tin Plc - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu First Tin Plc



Unternehmen: First Tin Plc

ISIN: GB00BNR45554



Anlass der Studie: Research Report (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0.57 GBP

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger



Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023



Am 22. September hat First Tin seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 vorgestellt. Insgesamt hat First Tin in der ersten Jahreshälfte bedeutende strategische Fortschritte erzielt und eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung und Produktion geschaffen, die den höchsten Umweltstandards entspricht und die wachsende Nachfrage nach verantwortungsvoll erzeugtem Zinn erfüllt. Das Unternehmen hat wesentliche operative Meilensteine erreicht und wichtige Arbeitsabläufe bei Tellerhäuser und Taronga vorangetrieben.



Projektfortschritte und regulatorische Meilensteine: Die gründliche Prüfung durch das Sächsische Oberbergamt hat die Eignung der Pläne von First Tin für das Tellerhäuser-Projekt bestätigt. Diese Bestätigung hat zu einer bemerkenswerten Verkürzung des gesamten Genehmigungszeitraums geführt, der sich um 12-18 Monate verkürzen könnte.



ESG-fokussierter Ansatz und strategische Unterstützung: Im Mittelpunkt des Tellerhäuser-Projekts steht das unerschütterliche Engagement von First Tin für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG). Das Unternehmen hat einen umfassenden Plan für Tellerhäuser ausgearbeitet, bei dem minimale ökologische Auswirkungen sowohl während der Bau- als auch der Produktionsphase im Vordergrund stehen. Dieser verantwortungsvolle Ansatz fügt sich nahtlos in das strategische Ziel von First Tin ein, eine ESG-konforme Zinnquelle bereitzustellen, um die wachsende Nachfrage nach diesem wichtigen Metall in Europa und darüber hinaus zu decken.

Taronga DFS Fortschritte

Die endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) für das Taronga-Projekt in Australien nimmt weiter an Fahrt auf und ist durch bedeutende Erfolge gekennzeichnet:

Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien: Abschluss von Vereinbarungen mit BID Energy Partners zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie für erneuerbare Energien, die darauf abzielt, die Energiekosten zu senken und wichtige Unterstützung für Genehmigungsprozesse bereitzustellen.

Meilensteine bei der Exploration: Erfolgreicher Abschluss von Bestätigungsbohrungen und Explorationsaktivitäten, die nicht nur die Eigenschaften der Mineralisierung bestätigten, sondern auch das Potenzial des Projekts erweiterten.

Entdeckung des Tin Beetle Prospect: Die aufregende Entdeckung des Tin Beetle-Prospekts unterstützt die breitere Zinn-Bezirkshypothese und erhöht das Gesamtpotenzial des Projekts.

Erweiterung der Explorationslizenz: First Tin hat einen Antrag für eine umfangreiche Explorationslizenz gestellt, um die Kontrolle über historisch bedeutsame Zinn-Produktionsgebiete zu konsolidieren.

Steigerung der Ressourcengröße: Positive Ergebnisse aus Zerkleinerungstests, verbunden mit einer erheblichen Zunahme der Taronga-Ressourcengröße, wie nach dem Berichtszeitraum berichtet. Kosteneffiziente Verarbeitungslösung: Identifizierung einer kosteneffizienten Verarbeitungsoption für Zinnmineralisierung beim Taronga-Projekt.



Mit Blick auf die Zukunft hält First Tin weiterhin an seinem Engagement fest, die DFS-Studien für die Anlagen Taronga und Tellerhäuser durchzuführen. Diese Meilensteine sollen im 1. Quartal 2024 bzw. im 3. Quartal 2024 abgeschlossen werden und markieren wichtige Schritte auf dem Weg zur Erschließung des vollen Potenzials dieser Projekte.

In Anbetracht der positiven Entwicklungen bekräftigen wir unsere Bewertung und unser Kursziel von 0,57 GBP und stufen die Aktie weiterhin mit Kaufen ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27911.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 19.10.2023 (15:15) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 20.10.2023 (10:00)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°