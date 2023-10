DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern hebt seinen Ausblick für 2023 deutlich an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/20.10.2023/09:40) - Der Rosenbauer Konzern setzt den operativen Turnaround fort und hebt nach einer neuen Vorschaurechnung seinen Ausblick für 2023 deutlich an: Der Vorstand erwartet demnach im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro (vormals: über 1 Milliarde Euro). Die EBIT-Marge soll gleichzeitig bei zirka 3,5 % (vormals: rund 3 %) liegen, was einer Ergebnisverbesserung um etwa 20 % entspricht. Die Gründe dafür sind die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung aus dem "Refocus, Restart"-Programm, die zusehends Wirkung zeigen, und die höheren Verkaufspreise der Fahrzeuge in Produktion.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte der Rosenbauer Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 460,5 Millionen Euro (1-6/2022: 429,7 Millionen Euro) und ein EBIT von 0,7 Millionen Euro (1-6/2022: -23,2 Millionen Euro). Der Auftragseingang belief sich auf 664,8 Millionen Euro (1-6/2022: 581,4 Millionen Euro).

Die Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2023 werden am 14. November 2023 veröffentlicht.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2023 03:40 ET (07:40 GMT)