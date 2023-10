Der Handel mit den Aktien von Abivax ist aktuell ausgesetzt. Hintergrund ist der anstehende Börsengang des französischen Biotech-Unternehmens an der NASDAQ - wir berichteten. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Handel an der Euronext in Paris heute ab 16.30 Uhr wieder aufgenommen werden kann. "Dies ist der frühestmögliche Zeitpunkt des Handelsbeginns ...

