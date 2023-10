In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnet Villeroy & Boch einen Konzernumsatz von 650,6 Millionen Euro, welcher währungsbereinigt 8,8 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt. Das betriebliche Ergebnis auf EBIT-Basis beträgt in diesem Zeitraum 56,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...