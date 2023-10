Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt im SSA-Segment startete relativ verhalten in den neuen Monat und in dieser Woche stellt sich das Bild unverändert dar, so die Analysten der Helaba.Scheinbar sei die Luft für dieses Jahr weitestgehend raus. Ein wahrscheinlicher Grund sei, dass die Emittenten mit Ihren Emissionszielen für 2023 bereits weit fortgeschritten seien. Dazu passe die Meldung der KfW, dass bereits 98% des Emissionsziels erreicht sei und entsprechend in diesem Jahr keine (Benchmark-)Transaktion mehr durchgeführt werde. Ein weiterer Grund dürfte die Währungskomponente sein, der USD-Raum sei für SSA-Emittenten angesichts niedrigerer Finanzierungskosten attraktiv, wie eine Reihe von Emissionen beispielsweise von Agence Francaise de Developpement, Erste Abwicklungsanstalt oder KBN zeige. ...

