Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Rumänien begibt eine Euro-Anleihe (ISIN XS2689949043/ WKN A3LNGH) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 208,40 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 18.09.2033 werde ein jährlicher Kupon von 6,375% gezahlt, erstmalig am 18.09.2024. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit betrage ebenfalls 1.000 Nominale. Fitch vergebe für Rumänien ein langfristiges Rating von BBB-. (Bonds Weekly Ausgabe vom 19.10.2023) (20.10.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...