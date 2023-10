SINGAPUR, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HWArobotics, ein Pionier der Lager- und Logistikrobotik, hat auf dem Logistics Summit in Düsseldorf einen außerordentlichen Erfolg erzielt. Ziel dieses großen Gipfeltreffens ist es, führende Vertreter der Branche zusammenzubringen, um über die Fortschritte in der Logistik im Zeitalter der digitalen Innovation zu diskutieren.

Fesselnde Einblicke in die Robotik-Innovation

Als Vertreterin von HWArobotics präsentierte Julie Sun, Geschäftsführerin von HWArobotics Intelligent Overseas, aufschlussreiche Perspektiven zur Logistikrobotik. Sie hob den immensen Wert des Paletten-Shuttles hervor, einer innovativen automatisierten Lager- und Auslagerungstechnologie, die Paletten effizient in Lagern oder Distributionszentren ein- und auslagert. Das System verwendet spezielle Shuttle-Einheiten, die sich innerhalb der Regalstruktur in vier Richtungen bewegen können, was die betriebliche Flexibilität erhöht.

Frau Sun gab außerdem einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen Produktlinien von HWArobotics, darunter einen Behälter-Shuttle-Roboter, der sich für die Kommissionierung von ganzen Behältern und für Kühlhäuser eignet. Darüber hinaus hob Frau Sun die Kleinlast-AS/RS-Tote-Shuttle-Roboter von HWArobotics hervor, die für Unternehmen, die mit kleinen Bauteilen arbeiten, erhebliche Vorteile in Bezug auf Raumnutzung, Effizienz und Bestandsmanagement bieten. Diese Lösungen bieten Flexibilität für die Bereiche Fertigung, Einzelhandel, E-Commerce, Pharma, Automobil, Bekleidung und Medien.

Außerdem stellte Frau Sun die Lagerlogistiklösungen von HWArobotics für Unternehmen wie FRESHIPPO und SHEIN vor. Durch den Einsatz der Shuttle- und Tote-Roboter von HWArobotics konnten diese Unternehmen ihre Lagerproduktivität optimieren, die Arbeitskosten senken und die Effizienz steigern.

Nachhaltige Spitzeninnovation

HWArobotics ist bestrebt, die neuesten Entwicklungen in der Robotik zu integrieren, um weltweit effiziente, zuverlässige und innovative Logistikautomatisierung zu liefern. Im Jahr 2024 plant HWArobotics, auf großen internationalen Messen revolutionäre neue Mini-Shuttle-Systeme vorzustellen, die die globale Lager- und Logistikautomatisierung neu definieren.

Über HWArobotics

Als Branchenführer mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und modernster Technologie ist HWArobotics seit jeher führend bei Innovationen in der Lager- und Logistikautomatisierung. Bekannt für technologisch fortschrittliche, leistungsorientierte und zuverlässige Lösungen, einschließlich Pallet-Shuttle-Systeme, Tote-Shuttle-Systeme, Mini-Shuttle-Systeme, Split-Case-Kommissioniersysteme und zugehörige Steuerungssoftware. Darüber hinaus hat HWArobotics weltweit hochspezialisierte Teams mit mehreren Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Südkorea sowie hochmoderne Produktionsanlagen aufgebaut. Die Experten von HWArobotics unterstützen Sie gerne professionell und informieren Sie über die neuesten Innovationen in der Logistikautomation.