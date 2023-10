Anknüpfend an den Chips-Gipfel der Bundesregierung vergangenen Sommer und aufbauend auf den europäischen Chips Act werden in den Jahren 2024-2031 bis zu 3 Mrd. Euro in die Chips-Forschung und Produktion in Österreich investiert, um insgesamt mehr als 7 Milliarden Investitionen im österreichischen Halbleiterbereich auszulösen. Das gaben Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. und Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky heute bekannt. Konkret fließen die im Budget reservierten rund 3 Milliarden Euro in zwei unterschiedliche Fördersäulen: einerseits als Investitionsförderungen im Rahmen des europäischen Chips Act in die Produktion von Chips in der Höhe von 2,8 Milliarden Euro bis 2031, davon 150 Millionen Euro ...

