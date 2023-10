Seit mehreren Monaten werfen Anleger nun schon die Albemarle-Aktie (WKN: 890167) aus ihren Depots. Allein am Mittwoch und am Donnerstag ging es um -15% mit dem Kurs des Lithiumproduzenten nach unten. Seit dem Allzeithoch im vergangenen November hat die Albemarle-Aktie mehr als 50% ihres Wertes verloren. Was ist bloß aus dem einstigen Highflyer an der Börse geworden? Albemarle vorgestellt Die Albemarle Corporation ist ein US-Spezialchemiekonzern mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...