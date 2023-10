Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4893/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #509 geht es um einen ATXPrime, der am Vormittag alle 42 Titel im Minus sieht, um News zu Rosenbauer, RBI, Research zu Lenzing, Bawag. Und dann die Kür von der Gewinn-Messe durch Peter Heinrich und Andreas Gross: Börsenchef Christoph Boschan macht den Anfang, dann der oberste Ziegelhersteller Heimo Scheuch von Wienerberger, Stefan Dörfler, Finanzchef der Erste Group, dann Thomas Winkler von UBM - er klopft auf Holz, Gerald Mayer ist CEO von AMAG, Porr ist seit 150 Jahren an der ...

