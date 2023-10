Am Kryptomarkt dominieren auch vor dem Wochenende sattgrüne Vorzeichen. Der Bitcoin steigt auf 24-Stunden-Sicht um weitere fünf Prozent zu und nimmt damit die psychologisch wichtige 30.000-Dollar-Marke ins Visier. Zwei andere Top-Coins können aktuell aber noch deutlich stärker zulegen. DER AKTIONÄR erklärt, was die Kurse antreibt.Obwohl sich die Breaking News über die angebliche Zulassung eines ersten Bitcoin Spot ETFs in den USA zu Wochenbeginn schnell als Falschmeldung entpuppt hat, ist das Thema ...

