Höhere Cashpositionen sind in diesen Zeiten das A und O für Investoren, um flexibel reagieren zu können. Die Aktienmärkte stehen derzeit in einem Spannungsfeld zwischen akzeptabler Bewertung, längerfristig hohen Zinsen und geopolitischen Wirren durch den neuen Krisenherd im Nahen Osten. Kurzfristig ist die angelaufene Berichtssaison ein wichtiger Gradmesser für die Lage in den Unternehmen.



Im Hinblick auf die Bewertung hat sich insbesondere bei den Big Techs etwas getan. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten 12 Monate der sieben größten Mega-Cap-Tech-Aktien (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla und Meta) ist in den letzten zwei Monaten um insgesamt 20 % auf nun 27 zurückgegangen. Es liegt allerdings noch rd. 12 % über dem Mittelwert, was angesichts der übergeordneten Zinssituation Korrekturspielraum lässt.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 42/2023.



