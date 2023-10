Sartorius hat entsprechend seiner Vorankündigung schwache Q3-Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz sank im dritten Quartal um 23% auf 810,7 Mio. EUR (-19% yoy in c.c.) und das bereinigte EBITDA brach um 39% auf 216,7 Mio. EUR ein, wobei die bereinigte EBITDA-Marge um 6,9 Prozentpunkte auf 26,7% sank. Umsatz und Profitabilität in beiden Segmenten litten unter dem fehlenden COVID-19-Rückenwind des Vorjahres, was Sartorius dazu veranlasste, seine kürzlich gekürzte, zurückhaltende Prognose für das GJ2023 zu bekräftigen. Die mittelfristigen Ziele werden ebenfalls überprüft und die Analysten von AlsterResearch erwarten eine Aktualisierung im Januar 2024. Das Management habe betont, dass die Volatilität in der Life-Science-Branche in den letzten Jahren deutlich zugenommen habe. Die Analysten von AlsterResearch bleiben bei ihrer Einschätzung, dass die guten Jahre für Sartorius eine Pause einlegen. Angesichts der vielen Vorzieheffekte aus der Corona-Periode und des daraus resultierenden schwindenden mittelfristigen Wachstumspotenzials halten die Experten von AlsterResearch an ihrem Kursziel von 240,00 Euro fest, was AlsterResearch zu einem HOLD-Rating führt, da die Sartorius Aktie in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren hat. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken