Im Jahr 1928 in Coeur d'Alene (Idaho) gegründet, ist Coeur Mining heute eines der traditionsreichsten Minenunternehmen der USA. Die Aktie war jahrelang ein Underperformer. Seit dem Hoch im Januar 2021 hat das Papier 80% an Kurswert eingebüßt. Begründet wird dies mit den drastischen Kostenüberschreitungen bei der Erweiterung der Rochester-Mine in Nevada. Doch dies scheint nun ein Ende zu finden. Coeur Mining könnte daher auch mit Blick auf die hohen Goldpreise eine interessante Turnaround-Spekulation sein.

Vom Hoch immer weiter bergab

Als President und CEO Mitchell J. Krebs im Juli 2011 sein Amt antrat, kostete eine Aktie von Coeur Mining (2,40 €; ISIN US1921085049) stolze 30 Dollar. Heute ist das Papier an US-Börsen für gerade einmal 2,50 Dollar zu haben. Das entspricht einem Kursminus von 90 Prozent. Verantwortlich dafür waren zwei hausgemachte Probleme:

Der Kauf der Silvertip-Mine in British Columbia (Kanada) im Jahr 2017 erwies sich als kompletter Reinfall. Die Förderung wurde zunächst wiederbelebt, aber im Jahr 2020 eingestellt. Seitdem ist Silvertip ein Explorations-Asset. An einem neuen Minenplan wird gearbeitet. Coeur Mining besitzt schon seit den 1980er Jahren die Rochester-Mine in Nevada (USA). Der Ausbau dieses Bergwerks, mit dem Ziel die Förderung zu verdoppeln, kostete 80 Prozent mehr als geplant. Das führte zur Verwässerung des Aktienkurses wegen notwendig gewordener Kapitalerhöhungen zu ungünstigen Konditionen sowie zu einem ungesund hohen Schuldenstand.

Um fair zu sein, sei angemerkt: Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) als Vergleichsmaßstab hat seit Juli 2011 rund 75 Prozent verloren (siehe Chart!). Das ist weniger als die 90 Prozent von Coeur Mining, aber auch ein heftiger Verlust. Zur Erinnerung: 2011 befand sich der Edelmetallsektor an einem historischen Hochpunkt. Heute ist die Stimmung so mies wie wohl noch nie, obwohl der Goldpreis wieder Richtung 2000-Dollar-Marke blinzelt.

Graphik: Wer 2011 zum Hochpunkt der letzten Goldhausse in den VanEck Junior Gold Miners ETF investierte, verlor in US$ 70% seines Einsatzes. Bei der Aktie von Coeur Mining waren es sogar 90%. "Licht am Ende des Tunnels"

Insgesamt besitzt Coeur Mining vier produzierende Minen (siehe Lageplan! unten): den Palmerejo Gold-Silber Komplex in Mexiko, die Rochester Gold-Silber Mine im US-Bundesstaat Nevada, die Kensington Gold-Mine in Alaska (USA) und die Wharf Gold-Mine in South Dakota (USA). Der Firmensitz wurde 2013 von kleinen Coeur d'Alene in die Metropole Chicago verlegt.

Am 22. September ...

