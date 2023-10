Straßburg (ots) -Die Oper Salome von Richard Strauss ist ab Sonntag, den 29. Oktober 2023 als Neuproduktion der Staatsoper Hamburg zu sehen. ARTE überträgt die Premiere von Salome zum Auftakt seiner digitalen europäischen Opernspielzeit Saison ARTE Opera (https://www.arte.tv/de/videos/RC-016485/saison-arte-opera/) ab 18 Uhr live im Netz auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/videos/115598-000-A/richard-strauss-salome/).Seit 2018 bietet ARTE in Partnerschaft mit renommierten europäischen Opernhäusern und -festivals die eigens kuratierte digitale Opernspielzeit "Saison ARTE Opera" an. Die Staatsoper Hamburg ist von Anbeginn ein fester Partner des Netzwerks."Wir freuen uns, mit dieser hochkarätig besetzten Inszenierung der "Salome" die Partnerschaft fortsetzen und durch die Untertitelung in Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch einem Großteil der EuropäerInnen in ihrer jeweiligen Muttersprache anbieten zu können", so ARTE-Programmdirektorin Ingrid Libercier.Die musikalische Leitung der neuesten Hamburger Opernproduktion hat der Hamburgische Generalmusikdirektor Kent Nagano.Regie führt Dmitri Tcherniakov, der soeben in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt zum "Regisseur des Jahres" ernannt wurde. Die Titelrolle der Salome gestaltet mit Asmik Grigorian eine der großen Sopranistinnen unserer Zeit - sie wurde erst vor wenigen Wochen mit dem Opus Klassik als "Sängerin des Jahres" gekürt. Als Jochanaan gibt Kyle Ketelsen sein lang erwartetes Rollendebüt. Als Herodes ist John Daszak und als Herodias Violeta Urmana zu erleben."Dmitri Tcherniakov gehört zu den wichtigsten Opernregisseuren unserer Zeit. Mit Salome setzt er seine Serie mit Inszenierungen von Werken Richard Strauss' an der Staatsoper Hamburg fort. Asmik Grigorian steht dabei an der Spitze eines herausragenden Solisten-Ensembles. So wird diese Produktion auch musikalisch eine Sternstunde für unser Haus. Besonders freue ich mich deshalb, dass wir mit Salome die Saison ARTE Opera bei ARTE Concert eröffnen dürfen [...], so Staatsopernintendant Georges Delnon.Im Anschluss an den Livestream bleibt die Inszenierung weltweit mit Untertiteln in sechs Sprachen sechs Monate lang als Replay in der ARTE Mediathek verfügbar: arte.tv/salome (https://www.arte.tv/fr/videos/115598-000-A/richard-strauss-salome/).Salome aus der Staatsoper HamburgLivestream der Premiere am 29.10.2023, 18 Uhr, anschließend im ReplayNDR/ARTE, Favo Film GmbH, Deutschland 2023, 100 Min.Musikalische Leitung: Kent NaganoInszenierung und Bühnenbild: Dmitri TcherniakovOrchester: Philharmonisches Staatsorchester HamburgMit: Herodes John Daszak, Herodias Violeta Urmana, Salome Asmik Grigorian, Jochanaan Kyle Ketelsen (Rollendebüt), u. a.Pressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Maria Flügel | maria.fluegel@arte.tv | +33 3 90 14 21 63presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5630932