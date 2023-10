Krypto News: Sind das die 5 besten 10x Coins für den nächsten Bullrun?

Spät aber doch macht der "Uptober" seinem Namen doch noch alle Ehre. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Oktober am Kryptomarkt so oft Gewinne bringt wie kein anderer Monat. Das scheint sich auch diesmal wieder zu bestätigen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat Klagen gegen die Führungskräfte von Ripple fallen gelassen, was in der Krypto-Szene als weiterer Teilsieg gefeiert wird und die Kurse der meisten großen Coins steigen lässt. Auch die Genehmigung von Bitcoin-Spot_ETFs scheint immer wahrscheinlicher und das Halving bei Bitcoin steht auch schon bald bevor. Grund genug zur Annahme, dass der nächste Bullrun tatsächlich wie von vielen prophezeit eintreten könnte. Mit diesen 5 Coins könnte man dafür gut aufgestellt sein.

1. Bitcoin

Beim Bitcoin wird sich zwar kein Anstieg um das 10-fache ausgehen, allerdings zeigt sich die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung heuer wieder von einer extrem starken Seite. Während der Ethereum-Kurs in diesem Jahr um 32 % gestiegen ist, hat Bitcoin eine Year to Date-Rendite von 76 % vorzuweisen. Viele der bullischen Entwicklungen für den Kryptomarkt beziehen sich auch ausschließlich auf Bitcoin, wie das bevorstehende Halving und die mögliche Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock.

(Google Marktbericht, Bitcoin Year to Date-Rendite - Quelle: google.de)

Auch wenn es wahrscheinlich eher nicht dazu kommen wird, dass der Bitcoin-Kurs bei der nächsten Rallye um das 10-fache steigt, erwarten sich viele einen Anstieg auf Mindestens 100.000 Dollar. Das würde immerhin ein Plus von knapp 250 % bedeuten. Die Bitcoin-Dominanz ist in den letzten Wochen auf weit über 50 % gestiegen, was verdeutlicht, dass ein Investment in Bitcoin in einem gut diversifizierten Krypto-Portfolio eine gute Idee sein kann. Bullischere Prognosen gehen auch von Kurszielen zwischen 150.000 und 180.000 Dollar aus.

2. XRP

Bei Ripple legt sich die Gefahr um die Regulierung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde nach und nach und das wirkt sich auch stark bullisch auf den Kurs aus. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, kann der XRP-Kurs trotz Milliarden-Dollar-Bewertung innerhalb kürzester Zeit explodieren. Im Juli ist XRP innerhalb eines Tages um mehr als 80 % gestiegen.

(XRP-Kursentwicklung innerhalb eines Jahres - Quelle: Coinmarketcap.com)

Ripple arbeitet auch außerhalb der USA mit zahlreichen Banken und Regierungen zusammen und hat sich durch die Klagen der SEC nicht lähmen lassen. In der Umsetzung von CBDCs (digitales Zentralbankgeld) könnte Ripple eine wichtige Rolle spielen und gemeinsam mit einem Krypto-Bullrun könnte XRP im nächsten Jahr einen enormen Kurssprung hinlegen.

3. Bitcoin Minetrix

Die Bitcoin Mining-Industrie ist inzwischen milliardenschwer. Das nächste Bitcoin-Halving steht bevor, was als einer der Hauptgründe gesehen wird, warum der Bitcoin-Kurs im nächsten Jahr stark ansteigen soll. Allerdings machen niedrigere Belohnungen für Bitcoin Miner auch den Einstieg in dieses Geschäft immer schwerer und unsicherer.

Während man früher noch 50 BTC für einen bestätigten Block auf der Blockchain erhalten hat, wird die Belohnung nächstes Jahr bereits auf 3,125 BTC halbiert. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) macht es möglich, dass Investoren durch das Stake to Mine-Konzept wieder am Bitcoin Mining teilnehmen können, ohne dabei selbst teure Hardware zu kaufen.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: Bitcoinminetrix.com)

Anleger, die ihre $BTCMTX-Token staken, erhalten dafür im ersten Schritt Staking Rewards in Form von zusätzlichten Token. Wenn der Bitcoin Minetrix Vorverkauf endet, erhalten Staker für den Einsatz ihrer Token ein Guthaben für das Bitcoin Cloud Mining. Je mehr $BTCMTX-Token gestaket werden, desto mehr Credits erhält man.

Das Konzept erfreut sich schon in der frühen Vorverkaufsphase großer Beliebtheit, sodass Bitcoin Minetrix im Presale auf die 2 Millionen Dollar Marke zusteuert. Der Preis für die $BTCMTX-Token wird im Vorverkauf mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen Buchgewinn mitnehmen können, der nach dem Handelsstart noch deutlich höher ausfallen kann.

4. Solana

Bei Solana gehen inzwischen immer mehr Marktbeobachter davon aus, dass der Coin stark unterbewertet ist. Der Top 10 Coin hat mehr als alle anderen Kryptowährungen unter dem Niedergang der FTX-Börse gelitten, da die Unternehmen von Sam Bankman-Fried eng mit Solana verstrickt waren. Inzwischen hat die gecrashte Börse damit begonnen, einen Teil ihrer SOL-Bestände zu verkaufen, um Gläubiger auszahlen zu können. Ein Vorhaben, das viele noch abwarten wollten, bevor sie wieder in Solana investieren.

(Solana Kursentwicklung 2023 - Quelle: Coinmarketcap.com)

Heuer hat SOL bereits unter den Top 10 Coins mit Abstand am besten performt und dieses Bild könnte sich auch fortsetzen. Auch heute gehört SOL nach Bitcoin SV (BSV) zu den größten Gewinnern und legt um mehr als 12 % zu. Gelingt es, dass Solana beim nächsten Bullrun wieder auf sein Allzeithoch von 260 Dollar steigt, wäre das vom aktuellen Kursniveau aus ein Anstieg um mehr als das 10-fache.

5. Meme Kombat

Kommt der Krypto-Bullrun, kommen auch Meme Coins wieder in die Trends. PEPE hat heuer bereits gezeigt, dass die Spaßwährungen auch ohne die große Krypto-Rallye Bewertungen von mehr als einer Milliarde Dollar erreichen können und seitdem sind Kleinanleger wieder auf der Jagd nach dem nächsten Coin, der mit kleinen Summen eine lebensverändernde Rendite einbringen kann. Bei Meme Kombat ($MK) handelt es sich um eine Plattform, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten können. Der Hype ist hier fast schon vorprogrammiert.

(Meme Kombat Vorverkauf - Quelle: memekombat.io)

Die Kämpfe werden durch KI-Tools generiert und der Ausgang unterliegt dem Zufallsprinzip. Die Community kann mit $MK-Token darauf wetten, welcher Meme Coin-Charakter das Battle gewinnt und so mit ein bisschen Glück seinen Einsatz vermehren. Neben der Möglichkeit, auf seinen Favoriten zu wetten, können $MK-Inhaber ihre Token auch staken und erhalten dafür eine APY (jährliche Rendite) von 112 %.

Die Idee, eine Plattform zu schaffen, in der PEPE gegen DOGE, SHIBA gegen FLOKI und viele weitere Meme Coins gegeneinander antreten können, findet Anklang im Krypto-Space. Im Vorverkauf erreicht das Projekt innerhalb kürzester Zeit mehr als 600.000 Dollar. Damit ist Meme Kombat gut aufgestellt, um sich schon vor dem nächsten Krypto-Bullrun als möglicher x10 Coin zu positionieren.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.