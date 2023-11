© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Nicht nur der Bitcoin haussiert derzeit. Auch bei den Konkurrenten Ethereum und anderen bewegt sich was. Welche Coins gerade profitieren. Der Krypto-Markt hat gerade ein Momentum: Die bekannteste digitale Krypto-Währung, der Bitcoin sorgt in der Branche für positive Schlagzeilen: Der Wert hat innerhalb eines Monats um ein Drittel zugelegt und liegt aktuell bei rund 36.554 Euro pro Bitcoin. Damit hat der Kurs dauerhaft die psychologisch wichtige Marke von 35.000 US-Dollar geknackt und notiert damit so hoch, wie zuletzt im Mai 2022. Den Hype verdankt der Krypto-Coin vor allem zwei Katalysatoren: Den Erwartungen der Anleger, dass im kommenden Jahr die ersten börsengehandelte Bitcoin-Fonds …