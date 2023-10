Zug (www.fondscheck.de) - Die vergangene Woche brachte uneinheitliche Kursverläufe am Kryptomarkt, in dem vor allem drei Kryptos profitierten, so Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates bei der 21Shares AG.Das größte Krypto-Asset Bitcoin, das im Vergleich zur Vorwoche um 5,54 Prozent stieg, sowie die Smart Contracts-Plattform Stacks. Diese stieg um 9,68 Prozent im Wert. Solana belegte mit einem Anstieg von 8,46 Prozent gegenüber der Vorwoche den zweiten Platz, nachdem es ein jüngstes Upgrade präsentierte, auf das wir in diesem Bericht näher eingehen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...