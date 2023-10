Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung von SS&C Technologies Holdings, Inc. vom 19.10.2023:Wie SS&C Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: SSNC) heute mitteilte, hat VentureSouq, ein globaler Risikokapitalfonds-Manager, SS&C als Fondsverwalter für sein Fintech-Portfolio ausgewählt. Das in Dubai ansässige Unternehmen ist der jüngste Private-Markets-Manager in der MENA-Region, der den weltweit führenden Fondsverwalter und Transferagenten SS&C GlobeOp beauftragt. Das Mandat von VentureSouq umfasst zwei Fonds, eine Verwaltungsgesellschaft und vier Co-Investmentvehikel. ...

