Der von Wirelane übernommene AC-Ladeanbieter On Charge wird in den nächsten Wochen insgesamt 80 Ladepunkte in Frankfurt am Main installieren. Die Stadt hat der Firma hierfür 42 Standorte genehmigt. Der erste dieser 42 Standorte wurde bereits in der Weilburger Straße 38a in Betrieb eröffnet. In der Mitteilung der Stadtverwaltung wird betont, dass die Stadt selbst keine Ladeinfrastruktur "plant und baut", aber Anträge hierfür entgegennimmt. Die 42 ...

