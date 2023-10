Geopolitischen Gefahren haben die Anleger in dieser Woche in Atem gehalten. Auf der einen Seite gerieten DAX, Dow Jones und Co unter Druck. Auf der anderen Seite aber profitierte der sichere Hafen Gold von der Unsicherheit am Markt. Mit DER AKTIONÄR TV spricht Samir Boyardan von den HeavytraderZ über die jüngsten Entwicklungen an der Börse. Im Fokus stehen dabei neben dem NASDAQ 100 die Papiere von Tesla sowie der Bitcoin. Wie es aus technischer Sicht bei den Werten aussieht und welche fundamentalen Faktoren Auswirkungen zeigen, erfahren Sie im Interview.