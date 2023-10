Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

9M: Preisdruck ungebrochen hoch - Strategie-Update angekündigt

Die Berentzen-Gruppe AG hat Anfang der Woche vorläufige 9M-Zahlen veröffentlicht, die insgesamt ein anhaltend angespanntes Bild zeichnen und ein schwächeres drittes Quartal implizieren. Vor diesem Hintergrund in Verbindung mit dem herausfordernden Marktumfeld passte die Gruppe zudem die FY-Guidance leicht nach unten an und kündigte eine umfassende Strategie-Initiative im Sinne einer Markenfokussierung an, zu der das Unternehmen Anfang kommenden Jahres weitere Informationen publizieren wird.

Absatzrückgang und höhere Personalkosten belasten das Ergebnisniveau - durchgesetzte Preiserhöhungen decken lediglich die gestiegenen Materialkosten: Nach vorläufiger Berechnung standen nach 9M Umsatzerlöse i.H.v. 134,6 Mio. Euro zu Buche. Dies impliziert eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 5,9%, wenngleich das diesjährige dritte Quartal damit umsatzseitig schwächer ausfiel als in 2022 (Q3/23: 45,6 Mio. Euro; -5,2% yoy). Dies ist jedoch insbesondere darin begründet, dass das Q3/22 mit +26,1% yoy das sowohl wachstumsseitig als auch absolut betrachtet beste Quartal der jüngeren Firmenhistorie darstellte. Außerdem konnte sich Berentzen dem zurückhaltenden Konsumklima nicht gänzlich entziehen. Vor dem Hintergrund der Anfang des Jahres durchgesetzten Preiserhöhungen, die für das Top Line-Wachstum auf 9M-Sicht ausschlaggebend waren, dürfte der Volumenrückgang für das Q3 besonders hoch gewesen sein. Wenngleich wir durch die angehobenen VK-Preise eine annähernd stabile Rohertragsmarge erwarten, illustrieren die Q3-Ergebniskennzahlen, dass sich sowohl das EBITDA als auch das EBIT durch höhere Kostenbelastungen (insbesondere im Personalbereich) verschlechterten. Demnach erzielte die Gruppe im dritten Quartal ein EBITDA i.H.v. 3,9 Mio. Euro, bzw. eine Marge von 8,6% (-2,2 PP yoy) sowie ein EBIT von 1,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 3,8%; -2,5 PP yoy).

Verbesserung des Marktumfelds in Q4 nicht abzusehen - umfassendes Strategie-Update für Anfang 2024 angekündigt: Da das Unternehmen kurzfristig nicht von einer Entspannung der Konsumzurückhaltung ausgeht, wurden die Gesamtjahresziele überarbeitet. So erwartet Berentzen nunmehr Umsätze zwischen 182-190 Mio. Euro (zuvor: 185-195 Mio. Euro), ein EBITDA von 15,3-16,3 Mio. Euro (zuvor: 15,6-17,6 Mio. Euro) sowie ein EBIT zwischen 7-8 Mio. Euro (zuvor: 7-9 Mio. Euro). Auch wir haben unsere Prognosen für 2023 leicht reduziert. Für die Folgejahre belassen wir das Modell vorerst unverändert, wenngleich Berentzen ein umfassendes Strategie-Update angekündigt hat. Dieses sieht eine Fokussierung auf den Ausbau der Kernmarken vor, die sich bereits in den vergangenen Quartalen (u.a. die Limonadenmarke Mio Mio mit anhaltenden Wachstumsraten >20%) erfreulich entwickelt haben. Da die positiven Ergebnisbeiträge jedoch auf Konzernebene von weiteren Produktgruppen konterkariert wurden, sollen das Marken- und Produktportfolio geprüft und ggf. Bereinigungen im Zeichen der Profitabilitätssteigerung durchgeführt werden.



Fazit: Die 9M-Zahlen zeigen, dass der Kostendruck auf der Input-Seite bislang nicht 1:1 an den Handel weitergereicht werden kann. Obwohl die genauen strategischen Maßnahmen noch nicht bekannt sind, trauen wir dem branchenerfahrenen Management zu, die Weichen für eine nachhaltig profitable Zukunft zu stellen. Wir halten daher unverändert an unserem Rating und Kursziel von 12,00 Euro fest.







