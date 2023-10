WASHINGTON (dpa-AFX) - Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan hat nach zwei ergebnislosen Wahlgängen zur Nachbesetzung eines mächtigen Chefpostens im US-Parlament eine dritte Abstimmung an diesem Freitag angedeutet. "Ich hoffe, dass wir das heute erreichen können", sagte er mit Blick auf die Wahl einen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses am Freitagmorgen (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Jordan nannte keine Uhrzeit, aber Medien hatten zuvor berichtet, er wolle sich um 16.00 Uhr MESZ erneut zur Wahl stellen. Der Vertraute des früheren US-Präsidenten Donald Trump deutete an, auch im Rennen bleiben zu wollen, sollte er erneut scheitern.

Ohne Vorsitzenden ist das Repräsentantenhaus politisch großteils lahmgelegt. Denn bis ein neuer Vorsitzender bestimmt ist, liegt die Gesetzgebungsarbeit dort weitgehend brach. Die Republikaner haben im Repräsentantenhaus nur eine knappe Mehrheit. Die Fraktion stellt derzeit 221 Sitze in der Parlamentskammer, die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben 212 Sitze. Jordan kann sich daher nur sehr wenige Abweichler leisten. Aus den Reihen der Demokraten kann er nicht mit Unterstützung rechnen. Der Abgeordnete aus Ohio gehört zum rechten Rand der Fraktion und ist seit Jahren ein ergebener Getreuer Trumps./nau/DP/ngu