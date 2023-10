Litecoin Kurs zieht kräftig an - Anleger hoffen auf diese Entwicklungen

Der Litecoin Kurs (LTC) nimmt mit einem Stand von 64 Dollar am Freitagmorgen wieder Fahrt in Richtung 70-Dollar-Marke auf.

Die Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA hält Anleger weiterhin bei der Stange. Zusätzlichen Schub erhalten die Märkte durch nachlassende Zinssorgen jenseits des Atlantiks. Jerome Powell hatte am Donnerstagabend eine erneute Zinspause angedeutet und die Tür für weitere Straffungen offengehalten. Aufwärtsmomentum in "Bullenhand" - Anleger hoffen auf Bitcoin-Spot-ETF Das Aufwärtsmomentum befindet sich derzeit klipp und klar in "Bullenhand". Neben der Hoffnung auf die finale Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA ist es die Fantasie der Anleger auf einen Jahresendspurt, einer sogenannten Jahresendrally. Mittlerweile schwingt unter Marktteilnehmer die subtile Angst mit, eine potenzielle Rally verpassen zu können.

Dreh- und Angelpunkt für Börsianer dies- und jenseits des Großen Teichs bleiben die ETF-Spekulationen. Trotz der jüngsten Verwirrungen vom vergangenen Montag bleiben Anleger zum aktuellen Zeitpunkt optimistisch und fiebern nach wie vor einer finalen Zulassung entgegen. Die jüngste Reaktionen zeigen, wie sensibel Anleger auf entsprechende ETF-Nachrichten reagieren und wie groß offensichtlich das Interesse an einer Lancierung ist.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

