Der DAX ist am Freitag deutlich unter die viel beachtete Marke von 15.000 Punkten abgerutscht und markierte damit den tiefsten Stand seit knapp sieben Monaten. Auf Wochensicht steuert er auf einen Verlust von über zwei Prozent zu. Die größten Belastungsfaktoren waren der Krieg in Isreal sowie die weiter steigenden Anleiherenditen.Schon am Vortag war der DAX im Handelsverlauf erstmals seit Anfang Oktober unter 15.000 Punkte gesunken, hatte sich aber wieder etwas berappelt. Die Aktienmärkte weltweit ...

