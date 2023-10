Der Goldpreis hat ein Comeback hingelegt. Nach dem Absturz Ende September wurden nun alle Verluste nicht nur aufgeholt: Die Unzennotiz blickt schon wieder Richtung 2.000er-Marke.

Intraday schon knapp an der runden Marke

Intraday schlich sich Gold heute fast an die Marke von 1.986 US-Dollar je Unze heran. Damit hat das Edelmetall die kompletten Verluste aus dem Absturz Ende September nicht nur wieder aufgeholt. Sondern Gold schickt sich an, die magische Marke von 2.000 US-Dollar zu überwinden. Bemerkenswert ist, dass dies in einem Umfeld von steigenden Zinsen und Anleiherenditen geschieht. Normalerweise ist das Gift für den Goldpreis. Doch auch der Blick auf die anderen Top-Währungen zeigt: Egal ob Euro, britisches Pfund, chinesischer Yuan, , australischer Dollar, japanischer Yen oder koreanischer Won: Gold liegt hier überall am oder knapp unterhalb eines neuen Allzeithochs. Nun fehlt noch der US-Dollar, um diese Reihe zu komplettieren.

Gold to hit record levels in 6 different major currencies.

Euro British Pound Chinese Yuan Australian Dollars Japanese Yen Korean Won

The US dollar is the next one in line. pic.twitter.com/Ili2oKEBxd

- Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) October 19, 2023

Dieser Sprung gelang Gold parallel mit dem Ölpreis und gegen den üblichen Widerstand aus dem Zinsmarkt. Dies bringt uns sicherlich auch der Frage näher, warum Gold sich derzeit so widerstandsfähig zeigt. Zwei Faktoren sprechen klar für das Metall: Am allgemeinen Aktienmarkt fahren die Anleger schon seit mehr als vier Wochen Verluste ein. Egal ob Frankfurt, New York oder London: der im vergangenen Jahr gestartete Bullenmarkt scheint vorbei zu sein. Dies gilt auch mit Blick auf die "Magnificient 7", also die Top 7 Techaktien, die bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...