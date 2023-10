Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED-Mitglied Bostic hielt heute eine Rede, in der er sich positiv zur US-Wirtschaft äußerte und andeutete, dass diese immer noch viel Schwung habe, so die Experten von XTB.Bostic habe gesagt, er erwarte, dass die Inflation weiter sinken werde. In Bezug auf die Zinssätze habe er gesagt, er rechne nicht damit, dass die FED die Zinsen vor Mitte 2024 senken werde, aber ein solcher Schritt könnte Ende 2024 erfolgen. Seine Äußerungen hätten jedoch keine größeren Reaktionen auf dem USD-Markt ausgelöst. ...

