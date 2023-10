DJ PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Expansion nach Lateinamerika - Gründung einer BMP Niederlassung in Mexico

Norderstedt (pta/20.10.2023/15:47) - Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die B.M.P. Pharma Trading AG entschieden hat, eine neue Niederlassung in Mexiko zu eröffnen. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Präsenz des Unternehmens auf dem lateinamerikanischen Markt weiter zu stärken und auszubauen.

Die B.M.P. Pharma Trading AG ist ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten.

Mit der Gründung von BMP Pharma de Mexico in Mexiko City erschließt sich B.M.P. einen wachstumsstarken Markt für pharmazeutische Wirkstoffe und Rohstoffe der Nahrungsmittelergänzungsindustrie in der Region. Ab dem ersten Quartal 2024 bietet die mexikanische Tochter ein ausgewähltes Sortiment der heutigen Produktpalette lokal in Mexiko an. Der Hauptfokus liegt jedoch zuerst auf den pharmazeutischen Wirkstoffen. Der mexikanische Markt verzeichnet mit einem jährlichen Wachstum von 7,6 % im Pharma-Business bis in das Jahr 2025 die mithöchsten Steigerungsraten in Lateinamerika. Um den Markt zu durchdringen, setzt B.M.P. auf eigene Präsenz vor Ort, mit dem namhafte mexikanische Bestandskunden betreut und neue Kunden gewonnen werden sollen.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: " Mexiko ist für mich speziell eine Herzensangelegenheit! Vor mittlerweile mehr als 30 Jahren wurde ich für ein Hamburger Handelsunternehmen nach Mexiko geschickt, um dort vor Ort den mexikanischen Markt weiter auf- und auszubauen. Viele Jahre habe ich in Mexiko gelebt und sehr gute geschäftliche Beziehungen aufbauen können, die heute noch Bestand haben. Heute schließt sich der Kreis und wir gründen selber eine Gesellschaft in dem Land. Mexiko ist eine der größten Volkswirtschaften in Lateinamerika und immer noch ein Land mit sehr großem Potential. B.M.P. wird seine internationalen Partnerschaften nutzen können, um speziell in dieser Region in den nächsten Jahren dynamisch zu wachsen."

