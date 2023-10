Daressalam, Tansania (ots/PRNewswire) -Airtel Money Tanzania hat in Partnerschaft mit TerraPay, einem grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, einen internationalen Zahlungsdienst eingeführt, der es Airtel Money-Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ermöglicht, mit ihrem Airtel Money-Konto ohne zusätzliche Kosten an Verkaufsstellen einzukaufen. Diese Ankündigung folgt auf die kürzliche Einführung des 10%-igen Fly Dubai-Rabatts, der im Juli angekündigt wurde.In einer Rede in Daressalam, in der er die neue Partnerschaft ankündigte, sagte Andrew Rugamba, Direktor von Airtel Money "Airtel Tanzania ist bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die den täglichen Bedarf unserer Kunden decken und einen Mehrwert bieten. Mit der Einführung von Airtel Money in Partnerschaft mit TerraPay in den VAE wollen wir die Herausforderungen angehen, denen unsere Kunden bei Reisen nach Dubai begegnen. Wir erkennen die lobenswerte internationale diplomatische Politik der Regierung an, die stärkere Handelsbeziehungen mit verschiedenen Ländern, einschließlich der VAE, fördert. Die steigende Zahl tansanischer Reisender, die die Vereinigten Arabischen Emirate zu verschiedenen Zwecken besuchen, wie Handel, Tourismus, offizielle Besuche und Regierungsmissionen, ist ein deutliches Zeichen für die wachsende Nachfrage. Dank unserer Partnerschaft mit TerraPay müssen Reisende nicht mehr bei jeder Reise in die VAE große Summen Bargeld mit sich führen oder umständlich Geld wechseln."Um Zugang zu den grenzüberschreitenden Händlerzahlungen von Airtel Money über TerraPay zu erhalten, können unsere Airtel Money-Kunden die folgenden einfachen Schritte befolgen.Schritt 1. Airtel Money-Kunden müssen einen beliebigen Markenhändler in den VAE aufsuchen. Schritt 2. Der Händler leitet die Transaktion am POS-Terminal ein. Schritt 3. Der Airtel Money-Kunde erhält eine Aufforderung, seine PIN einzugeben und die Transaktion zu bestätigen. Schritt 4. Der Airtel Money-Kunde erhält eine Bestätigungs-SMS, sobald die Transaktion abgeschlossen ist.Rugamba betonte, dass Airtel Money kontinuierlich weiterentwickelt wird, um integrativer zu werden und schnellere, bequemere, sicherere und kostengünstigere Dienste anzubieten. Die breite Palette der über Airtel Money verfügbaren Dienste wird nicht nur dessen Nutzung erhöhen, sondern auch die Position von Airtel als bevorzugter Dienstanbieter festigen.Willie Kanyeki, Regional Director for East and Southern Africa bei TerraPay, sprach über die Bedeutung der Partnerschaft mit Airtel Money Tanzania. Er beschrieb die Partnerschaft als eine strategische Initiative, die darauf abzielt, die finanzielle Eingliederung im Land zu fördern und den Übergang zu einer bargeldlosen Wirtschaft zu begünstigen. Er sagt: "Die Partnerschaft von Airtel Money und TerraPay zeigt das Engagement von Airtel Money gegenüber seinen Kunden. Sie bieten weiterhin Produkte und Dienste an, die Kunden jederzeit und überall nutzen können - ein Grundsatz, nach dem TerraPay lebt."Informationen zu Airtel AfricaAirtel Africa ist ein führender Anbieter von Telekommunikations- und Mobilgelddiensten mit einer Präsenz in 14 afrikanischen Ländern, vor allem in Ost-, Zentral- und Westafrika.Airtel Africa bietet seinen Abonnenten eine integrierte Suite von Telekommunikationslösungen, einschließlich mobiler Sprach- und Datendienste sowie mobiler Gelddienste im In- und Ausland. Die Gruppe ist bestrebt, weiterhin ein einfaches und intuitives Kundenerlebnis durch optimierte Kundenreisen zu bieten.www.airtel.africaInformationen zu TerraPayTerraPay vereinfacht den Geldverkehr überall - es bietet eine einzige Verbindung zum umfangreichsten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 29 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 120 Empfangsländer, mehr als 210 Sendeländer, mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. mobile Wallets ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, in der der Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig konform ist. TerraPay verschiebt die Grenzen für globale Unternehmen - von Banken, Fintechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen - und fördert die finanzielle Integration selbst in den unzugänglichsten Märkten. 